Читатели Breitbart высмеяли Байдена перед встречей с Путиным

Вашингтон, 7 декабря. Видеоконференция между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным запланирована на 7 декабря. Новость о предстоящем саммите развеселила читателей американского издания Breitbar.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее анонсировала, что темой переговоров станет вопрос обострения отношений между Россией и Украиной. Также Байден собирается выразить обеспокоенность перемещениями войск РФ, которую она направляет по своей территории. Американцы подняли на смех своего лидера и заявили, что у демократа нет должного влияния и авторитета для переговоров с российским президентом.

«Скажем так: российский лидер против лепечущего идиота», — прокомментировал читатель Dave H. «Будет счастье, если Брэндон (издевательское прозвище Джо Байдена — Прим. ФАН) не подарит Путину Аляску!» — пошутил Mike Lofton, намекая на многочисленные подозрения демократа в деменции. «Это будет испытание, сможет ли Путин сохранять невозмутимость. На его месте я бы катался по полу со смеху от этого клоуна», — добавил bartbeast.

Некоторые из читателей пошутили, что российскому президенту достаточно посадить вместо себя восковую фигуру с микрофоном и отправиться покорять Сибирь — «Сонный Джо» (прозвище Байдена, придуманное Дональдом Трампом) даже не догадается. Другие комментаторы выразили надежду, что «старый дурень» не втянет США в очередную войну.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал грядущий саммит «неравным матчем». По мнению политика, на встрече Вашингтон будет слабой стороной.