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Школы в Анадыре закрыты второй день из-за сильной метели

Общество
Школы в Анадыре закрыты второй день из-за сильной метели
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Анадырь, 7 декабря. Занятия в школах Анадыря второй день отменены из-за метели и ветра. По этой же причине городской аэропорт закрыт для посадки и вылета самолетов.

Накануне непогода тоже стала причиной закрытия школ и вызвала перебои в движении общественного транспорта. С обеда 6 декабря затруднена работа аэропорта. Сегодня школьники вновь остаются дома, однако автобусы уже ходят согласно графику.

«Занятия отменены в школах. Автобусы пока в штатном режиме ходят», — передает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Однако воздушная гавань все еще работает с перебоями. Сегодня задерживается вылет и прибытие самолета в подмосковное Внуково, более точная информация появится после 05:00 по местному времени (14:00 по Москве). Отменены и задержаны еще несколько рейсов.

Во вторник на территории Чукотки прогнозируется ураганный ветер западного направления с порывами скоростью до 34 метров в секунду. В региональной столице ветер будет три–восемь метров в секунду с усилениями до 14 метров в секунду.

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чукотка анадырь метель закрытие школ
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