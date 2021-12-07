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Депутат бундестага Ламбсдорф исключил возможность шантажа России «СП-2» из-за Украины

Политика
Депутат бундестага Ламбсдорф исключил возможность шантажа России «СП-2» из-за Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 7 декабря. Берлин не будет шантажировать Москву «сворачиванием» трубопровода «Северный поток — 2» из-за мнимой угрозы «нападения» России на Украину. Об этом заявил Депутат бундестага, зампред партии СвДП Александр Ламбсдорф.

По мнению парламентария, обвинения России в «давлении на своих соседей» необходимо решать при помощи дипломатии. Такое мнение депутат Ламбсдорф выразил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями», — сообщил немецкий политик.

Ранее Министерство экономики и энергетики Германии заявило, что трубопровод «Северный поток — 2» может быть запущен в том случае, если компания переведет свою организационно-правовую структуру в стандарт ФРГ. Ведомство подчеркнуло, что до этого момента ввод в эксплуатацию невозможен.

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