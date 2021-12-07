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Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ в 54 регионах

Общество
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ в 54 регионах
pexels.com

Москва, 7 декабря. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 29 ноября по 5 декабря существенно увеличился. Эпидемические пороги были превышены в 54 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что число заболевших увеличивается преимущественно среди взрослого населения и подростков. В России тем временем продолжается прививочная кампания. От гриппа привито уже более 59 миллионов человек, что составляет 40,7% населения, передает РИА Новости.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать», — добавили в Роспотребнадзоре.

Петербургских школьников тем временем перевели на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19 и ОРВИ. На данный момент из дома занимаются порядка 551 класса из 166 школ.

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