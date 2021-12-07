Белый дом анонсировал время видеоконференции Путина и Байдена

Вашингтон, 7 декабря. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны состояться в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

Согласно графику американского лидера, сначала он проведет запланированный ежедневный разведбрифинг. Прочих мероприятий в этот день у Байдена не планируется.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры двух лидеров не будут транслироваться целиком. В планах мероприятия показать лишь начало встречи. Остальная ее часть будет проведена в закрытом от журналистов формате. Основной темой онлайн-саммита станет ситуация на Украине, продвижение НАТО к границам РФ и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Переговоры Путина и Байдена, по словам Пескова, пройдут по защищенной линии связи, которая долгое время бездействовала. По такому каналу можно проводить переговоры, не боясь за их конфиденциальность.