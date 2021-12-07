Стоимость свинины в России упала до 98,6 рубля за килограмм

Москва, 7 декабря. Рост производства и падение спроса вызвали снижение стоимости свинины. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

Стоимость живых свиней за последнюю неделю уменьшилась на 7,2 процента, составив 96,8 рубля за килограмм. Цена на полутуши упала на 4,9 процента, до 146,46 рубля за килограмм. В прошлом году этот показатель составлял 100 рублей и 148,1 рубля соответственно, передает «Коммерсантъ».

Цена на разделанное мясо за неделю снизилась на 1,7 процента, до 229 рублей за килограмм. В прошлом году она была ниже — 205,8 рубля за килограмм. Согласно прогнозам аналитиков, тенденция снижения стоимости на мясо может продолжиться в следующем году.

Россиян ранее предупредили о возможном подорожании смартфонов в 2022 году. Цены на гаджеты могут увеличиться на 15 процентов из-за дефицита комплектующих и глобальных сбоев в логистике.