Аналитики Работа.ру: 71% россиян считают идеальным Новый год в окружении семьи

Москва, 7 декабря. Идеальный Новый год для россиян должен проходить в кругу семьи . Такого мнения придерживаются 71% опрошенных, рассказали аналитики сервиса Работа.ру.

Согласно исследованию сервиса, 17% опрошенных предпочитают отмечать Новый год на вечеринках с друзьями. Еще 13% респондентов любят работать в праздничную ночь, а четыре процента отправляются на прогулку по городу, пишет РИА Новости.

Среди участников исследования оказались и те, кто не любит Новый год. Таких респондентов – восемь процентов. В варианте «другое» три процента опрошенных указывали встречу этого праздника в компании со второй половинкой.

Большинство опрошенных планируют в длинные выходные встречаться с друзьями и родственниками. Четверть респондентов хотят устроиться на подработку, а 24% проведут эти дни за чтением или просмотром кино.

Перед Новым годом следует задуматься над приготовлением праздничных блюд. По мнению диетолога Андрея Золотарева, покупать продукты нужно уже сейчас. Так россияне смогут грамотно распланировать бюджет и избежать длинных очередей в магазинах.