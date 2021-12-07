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Травмированный сын Орбакайте начал передвигаться с помощью трости

Шоу-бизнес
Травмированный сын Орбакайте начал передвигаться с помощью трости
instagram.com  /  @dennyartview

Москва, 7 декабря. Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров не может восстановиться после полученной травмы. Сейчас он передвигается с помощью трости.

Молодой человек получил травму в ходе реализации проекта Temple of Hedonism. Тогда Байсаров помогал коллегам настраивать свет и звук для очередного мероприятия. В один момент 23-летний сын Орбакайте неудачно спрыгнул с высокой опоры. Результатом стало поврежденное колено.

До недавнего времени Байсаров передвигался только с помощью костылей. Однако сейчас он понемногу восстанавливается и теперь использует трость. Молодой человек на своей странице в социальной сети Instagram рассказал, что уже готов вернуться к прежней жизни.

Травмированный сын Орбакайте начал передвигаться с помощью трости
Pr Scr instagram.com / @dennyartview

«Не думал я, конечно, что это затянется на такое долгое время. Эти мои проблемы с коленями. Но хотя бы я перешел с двух костылей на одну палку, и пора возвращаться к нормальному ритму жизни», — отметил младший сын Орбакайте.

Байсаров известен в Москве не только по регалиям своей мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Он является успешным бизнесменом. Под его ответственностью находится агентство по организации мероприятий. Кроме того, он зарабатывает как фотограф.

Недавно Байсаров рассказал о своем заработке. По его словам, за услуги своей компании он просит около 5 тысяч рублей в час. Однако сам он уверен, что пока стоит только на стартовой позиции в бизнесе.

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орбакайте травма байсаров
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