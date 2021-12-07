Маршрутка совершила наезд на пешехода возле остановки в городе Холмск

Холмск, 7 декабря. Водитель маршрутного такси сбил женщину на остановке около Дома культуры на улице Победы в Холмске (Сахалинская область). Об этом пишут местные СМИ.

Пострадавшая лежала неподвижно после ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции, находящиеся рядом, подложили под ее голову сумку и вызвали скорую помощь. Информация о состоянии женщины не приводится.

В момент аварии маршрутка отъезжала от остановки, а женщина шла по парковочному карману. По одной из версий, водитель в этот момент отвлекся, чтобы получить плату за проезд от пассажиров и не заметил пешехода.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве женщина попыталась перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте.