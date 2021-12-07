Диетолог Золотарев посоветовал не откладывать покупку продуктов к новогоднему столу

Москва, 7 декабря. Покупать продукты к праздничному столу нужно начинать уже сейчас. Это поможет грамотно спланировать бюджет и избежать очередей в магазинах, посоветовал врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев.

Как отметил специалист, есть большое количество продуктов, которые не испортятся до назначенной даты. Например, стоит обратить внимание на икру, консервированные товары, а также алкогольные напитки. Последние покупать заранее следует из соображений выгоды. А вот приобретать соленую рыбу желательно ближе к Новому году, передает радио Sputnik.

«Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника», — объяснил специалист.

Чтобы сэкономить деньги, следует обращать внимание и на прогнозы экономистов, которые сообщают о подорожании ряда продуктов к Новому году. Так, стоимость может увеличиться у мяса, морепродуктов и фруктов.