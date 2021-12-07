Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 05:27
05:27
Политика
Депутат бундестага Ламбсдорф исключил возможность шантажа России «СП-2» из-за Украины
05:18
Происшествия
Спасатели эвакуируют экипаж севшего на мель у Сахалина китайского судна
05:07
Общество
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ в 54 регионах
05:05
Политика
Белый дом анонсировал время видеоконференции Путина и Байдена
04:53
Экономика
Стоимость свинины в России упала до 98,6 рубля за килограмм
04:47
Общество
Аналитики Работа.ру: 71% россиян считают идеальным Новый год в окружении семьи
04:45
Шоу-бизнес
Травмированный сын Орбакайте начал передвигаться с помощью трости
04:44
Общество
Терапевт Кудина предупредила об опасности беспричинной потери веса
04:33
Происшествия
Маршрутка совершила наезд на пешехода возле остановки в городе Холмск
04:32
Общество
Профессор Базыкин допустил участие животных в цепи мутаций омикрон-штамма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Госдума может ввести ограничения на продажу спиртного в Новый год

Общество
Госдума может ввести ограничения на продажу спиртного в Новый год
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 7 декабря. Депутаты Госдумы могут ввести ограничительные меры по продаже спиртных напитков в Новый год. С такой инициативой выступил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По мнению депутата, такая мера позволит россиянам не «спиться» в праздничный период. Одновременно с этим парламентарий считает необходимым сделать все новогодние мероприятия бесплатными, передает РИА Новости.

«Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — заявил Хамзаев.

Соответствующее обращение депутат намерен направить на имя министра культуры России Ольги Любимовой. Межфракционная депутатская рабочая группа планирует собраться на обсуждение данного вопроса 15 декабря.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам РФ отметить Новый год дома. По ее мнению, такой шаг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в праздничный период.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Госдума может ввести ограничения на продажу спиртного в Новый год
алкоголь госдума новый год
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать