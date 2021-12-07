Госдума может ввести ограничения на продажу спиртного в Новый год

Москва, 7 декабря. Депутаты Госдумы могут ввести ограничительные меры по продаже спиртных напитков в Новый год. С такой инициативой выступил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По мнению депутата, такая мера позволит россиянам не «спиться» в праздничный период. Одновременно с этим парламентарий считает необходимым сделать все новогодние мероприятия бесплатными, передает РИА Новости.

«Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — заявил Хамзаев.

Соответствующее обращение депутат намерен направить на имя министра культуры России Ольги Любимовой. Межфракционная депутатская рабочая группа планирует собраться на обсуждение данного вопроса 15 декабря.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам РФ отметить Новый год дома. По ее мнению, такой шаг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в праздничный период.