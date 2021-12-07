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Ковальчук: Овечкин может стать капитаном сборной России по хоккею на ОИ

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 04:19
Спорт
Ковальчук: Овечкин может стать капитаном сборной России по хоккею на ОИ
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 7 декабря. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — один из тех, кого тренерский штаб рассматривает в роли капитана на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук.

Нападающий демонстрирует свои лидерские качества из года в год, поэтому является одним из кандидатов на капитанскую роль. Однако официальное объявление будет сделано чуть позже, подчеркнул Ковальчук.

«Александр Овечкин будет капитаном олимпийской сборной России? Думаю, мы это официально объявим чуть попозже. Но все мы знаем Саню как вожака», — цитирует слова менеджера сборной РФ по работе с игроками телеканал «Матч ТВ».

Александр Овечкин — лучший российский снайпер в истории НХЛ. Впервые он был назначен капитаном сборной России по хоккею в 2014 году на чемпионате мира в Минске.

На данный момент на счету форварда «Вашингтона» 750 шайб в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 гола.

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