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Лидеры Евросоюза и США обсудили обстановку на границе России с Украиной

Политика
Лидеры Евросоюза и США обсудили обстановку на границе России с Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 7 декабря. США, Великобритания, Франция, Германия и Италия провели переговоры по поводу «напряженной» ситуации в приграничной зоне России и Украины.

Во встрече участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава итальянского правительства Марио Драги. Они заявили, что готовы создать «единый фронт» против России.

«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», — цитирует РИА Новости сообщение канцелярии Джонсона.

Совместное заявление европейских лидеров было сделано в контексте нагнетания обстановки вокруг мнимой «агрессии» России. В последнее время новости о «стягивании» Москвой сил к границе с Украиной участились. Однако ни одна из них не подкреплена реальными доказательствами. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно указывал, что РФ перемещает свои войска только в пределах собственной территории. Этот факт никому не угрожает.

На встрече Байдена с президентом России Владимиром Путиным разговор пойдет не только об Украине. По словам официального представителя Госдепартамента США Джен Псаки, лидеры обсудят кибербезопасность и двусторонние отношения.

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Все новости / Политика / Лидеры Евросоюза и США обсудили обстановку на границе России с Украиной
евросоюз деэскалация Россия и украина ситуация на украине
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