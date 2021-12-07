Политолог Рар: Великобритания и США хотят сплотить Европу против России

Берлин, 7 декабря. Вашингтон и Лондон регулярно сообщают Европе о готовящемся «вторжении России на Украину», чтобы настроить ее против Москвы. Об этом высказался немецкий политолог Александр Рар.

В первую очередь это касается Германии. Очевидно, что Соединенные Штаты не теряют попыток настроить Берлин против Москвы, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».

«Главная цель предоставления европейцам новых разведданных по поводу якобы готовящегося вторжения Кремля на Украину – сплотить Европу против России. Однако в Германии я не вижу желания портить отношения с Россией», — отметил эксперт в интервью изданию «Взгляд».

Сейчас, по его мнению, власти ФРГ напротив стремятся к налаживанию отношений с Москвой. Однако авторы фейков о «российской агрессии» не теряют надежды внести разлад между отношениями РФ и Германии.

Рар заявил, что в Германии ожидают позитивного исхода от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом Берлин внимательно следит за происходящем у границ Украины и в Донбассе.