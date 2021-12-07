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Трамп: США будут выглядеть «школьниками» в саммите с Россией

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 03:44
Политика
Трамп: США будут выглядеть «школьниками» в саммите с Россией
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 7 декабря. Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина похожа на неравный матч, в котором слабой стороной является Вашингтон. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Двусторонние переговоры Путина и Байдена состоятся во вторник, 7 декабря. Стороны проведут встречу в формате закрытой видеоконференции по секретной линии. Трамп считает, что саммит похож на матч команды «Патриотов Новой Англии» против школьников, где Белый дом является слабым звеном.

«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны», — заявил Трамп.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден в ходе саммита с Путиным не будет «грозить пальцем» России. Сообщается, что Соединенные Штаты готовы поддержать дискуссию с РФ и НАТО, однако Вашингтон не одобряет красных линий Москвы.

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