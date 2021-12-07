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Brand Analytics признал «вакцинацию» словом года

Общество
Brand Analytics признал «вакцинацию» словом года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 декабря. Словом года в русскоязычных медиа стала «вакцинация». Согласно данным компании Brand Analytics, это определение употребляли в шесть раз в больше в сравнении с 2020 годом.

Исследователями было проанализировано порядка 874 миллионов слов в 52,2 миллиарда русскоязычных сообщениях. Слово «вакцинация» было упомянуто в 33,5 миллиона из них, передает РИА Новости.

На втором месте расположилось слово «вакцина». Его употребили 27,1 миллиона раз. Следом идет «прививка» с 25,2 миллиона упоминаний, «ковид» с 18,7 миллиона и «спутник» с 13,4 миллиона.

«Пандемизация жизни влияет и на рост использования слов, не связанных напрямую с темой ковида. Например, число сообщений с "госуслугами" выросло больше чем в два раза и составило около 9 миллионов публикаций за год», — добавили в Brand Analytics.

Выросло также использование слов, не связанных с пандемией. Среди них «криптовалюта», «биткоин» и «мигрант».

Словом года, по версии американского онлайн-словаря Merriam-Webster, стала «вакцина». К нему обращались на 601% чаще, чем в предыдущем году.

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вакцинация слово года brand analytics
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