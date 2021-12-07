Экономист Сафина: снижения цен в магазинах в ближайшем будущем не произойдет

Москва, 7 декабря. Подорожание многих продуктов питания вызвано последствиями пандемии коронавируса. Экономисты предполагают, что инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза.

Россиянам посоветовали не ждать скорого снижения цен в магазинах. Проблемы высокого инфляционного давления наблюдаются сейчас по всему миру, поэтому проблема не может решиться быстро, рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

«Пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции», — добавила экономист в беседе с «Прайм».

Среди факторов экономист выделила низкие темпы сбора урожая, высокий спрос на продукты питания, переход к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты. Кроме того, Сафина назвала причиной высокую закредитованность населения.

Однако ситуация может выправиться уже в следующем году. Недавно стало известно, что Правительство России запустило новую систему сдерживания цен.