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Экономист Сафина: снижения цен в магазинах в ближайшем будущем не произойдет

Экономика
Экономист Сафина: снижения цен в магазинах в ближайшем будущем не произойдет
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Москва, 7 декабря. Подорожание многих продуктов питания вызвано последствиями пандемии коронавируса. Экономисты предполагают, что инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза.

Россиянам посоветовали не ждать скорого снижения цен в магазинах. Проблемы высокого инфляционного давления наблюдаются сейчас по всему миру, поэтому проблема не может решиться быстро, рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

«Пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции», — добавила экономист в беседе с «Прайм».

Среди факторов экономист выделила низкие темпы сбора урожая, высокий спрос на продукты питания, переход к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты. Кроме того, Сафина назвала причиной высокую закредитованность населения.

Однако ситуация может выправиться уже в следующем году. Недавно стало известно, что Правительство России запустило новую систему сдерживания цен.

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