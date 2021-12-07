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Видео воссоединения кота Джека с хозяином после разлуки умилило пользователей TikTok

Общество
Видео воссоединения кота Джека с хозяином после разлуки умилило пользователей TikTok
pixabay.com

Вашингтон, 7 декабря. Животные способны проявлять эмоции к своим хозяевам, особенно после долгой разлуки. Так и кот Джек с пронзительным мяуканьем встретил своего владельца.

Видео после долгой разлуки Джека с хозяином появилось на просторах социальной сети TikTok. Как только мужчина зашел в квартиру и сделал несколько шагов послышалось громкое мяуканье. Как рассказал сам владелец кота, его не было дома неделю.

Ролик в TikTok успели посмотреть более 4,7 миллиона человек. Пользователи позавидовали мужчине, что у него есть такой ласковый любимец. Другие же не уставали задаваться вопросом, где люди находят таких животных, пишет Ridus.

«Вот бы меня мой так встречал», — отметил один из юзеров Сети.

«Ну как же это трогательно», — умилился другой пользователь.

«Где вы берете ласковых котов?» — поинтересовался комментатор.

Привязанность к хозяину продемонстрировал еще один кот, но уже из России. Пушистый житель Сибири заобнимал мужчину, когда он вернулся домой. Мурлыка обхватил лапками шею своего человека, а затем принялся облизывать его лицо.

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