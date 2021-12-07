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Скользкая дорога стала причиной массовой аварии на Дальневосточном проспекте в Петербурге

Происшествия
Скользкая дорога стала причиной массовой аварии на Дальневосточном проспекте в Петербурге
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 7 декабря. Четыре легковых автомобиля столкнулись на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Информации о пострадавших в результате аварии не поступало.

Из-за дорожно-транспортного происшествия оказались перекрытыми две полосы дороги. Возможной причиной массовой аварии стала заснеженная скользкая проезжая часть.

Ситуация с дорогами в Северной столице усугубилась в конце ноября. Тогда на город обрушился циклон «Бенедикт», который принес в город обильные снегопады. Уже около недели местные жители жалуются на недобросовестную уборку снега. Петербуржцы стали чаще попадать в аварии и стоять в многокилометровых пробках.

Несмотря на объективно заснеженные дороги, ситуацию усугубляют и слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который не намерен брать на себя ответственность за провальную уборочную кампанию. Так, городской глава считает, что коммунальщики справились с трудной задачей, но препятствием в скором выполнении стали местные автомобилисты.

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