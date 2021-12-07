Новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

Лос-Анджелес, 7 декабря. Второй трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» режиссера Ланы Вачовски появился в Сети. Премьера картины намечена на 16 декабря 2021 года.

На опубликованной видеозаписи присутствуют полюбившиеся зрителю герои прошлы частей — Нео и Тринити. Им вновь предстоит встретиться лицом к лицу с компьютерной системой «Матрица», которая установила тотальный контроль над Землей и ее жителями, пребывающими в неведении.

Четвертую часть кинофраншизы сняла Лана Вачовски. Сценарий написали Дэвид Митчелл и Александр Хемон. Главные роли исполнили Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

Перед выходом «Матрицы: Воскрешение» зрители смогут на больших экранах вспомнить, с чего начиналась фантастическая история о порабощении мира. В российских кинотеатрах первая часть кинофраншизы появится в повторном прокате.