Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 03:57
03:52
Общество
Инфекционист Поздняков объяснил важность вакцинации от COVID-19 среди подростков
03:50
Политика
Политолог Рар: Великобритания и США хотят сплотить Европу против России
03:44
Политика
Трамп: США будут выглядеть «школьниками» в саммите с Россией
03:44
Общество
Brand Analytics признал «вакцинацию» словом года
03:42
Экономика
Экономист Сафина: снижения цен в магазинах в ближайшем будущем не произойдет
03:41
Общество
Видео воссоединения кота Джека с хозяином после разлуки умилило пользователей TikTok
03:28
Общество
Трехкомнатная квартира со стразами продается в Новосибирске за 24 млн рублей
03:25
Происшествия
Скользкая дорога стала причиной массовой аварии на Дальневосточном проспекте в Петербурге
03:23
Общество
Новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» опубликован на YouTube-канале Warner Bros.
03:09
Экономика
Доля нелегального пива на российском рынке выросла до 14 процентов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

Общество
Новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» опубликован на YouTube-канале Warner Bros.
pixabay.com

Лос-Анджелес, 7 декабря. Второй трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» режиссера Ланы Вачовски появился в Сети. Премьера картины намечена на 16 декабря 2021 года.

На опубликованной видеозаписи присутствуют полюбившиеся зрителю герои прошлы частей — Нео и Тринити. Им вновь предстоит встретиться лицом к лицу с компьютерной системой «Матрица», которая установила тотальный контроль над Землей и ее жителями, пребывающими в неведении.

Четвертую часть кинофраншизы сняла Лана Вачовски. Сценарий написали Дэвид Митчелл и Александр Хемон. Главные роли исполнили Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

Перед выходом «Матрицы: Воскрешение» зрители смогут на больших экранах вспомнить, с чего начиналась фантастическая история о порабощении мира. В российских кинотеатрах первая часть кинофраншизы появится в повторном прокате.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый трейлер «Матрицы: Воскрешение» опубликован на YouTube-канале Warner Bros.
тринити киану ривз трейлер матрица воскрешение нео
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать