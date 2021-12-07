Доля нелегального пива на российском рынке выросла до 14 процентов

Москва, 7 декабря. Количество нелегального пива на территории России за первые шесть месяцев 2021 года выросло с 5,2 до 14 процентов. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Резкий подъем последовал за минимальным уровнем в 5,2 процента, который был достигнут в 2020 году. Исследователи считают, что в прошлом году это было обусловлено строгими противоэпидемическими мерами, которые отразились не только на производстве, но и ввозе нелегальной алкогольной продукции.

«Сокращение продаж нелегальной продукции было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, заметно затруднившими как производство, так и ввоз нелегальной продукции. Однако уже в первом полугодии 2021 года объем нелегальной продукции вырос до 14 процентов», — передает РИА Новости

Суммарный оборот нелегального пенного напитка составил 920 млн литров. Еще в январе–июне 2020 года этот показатель составлял 95 млн литров. Ущерб государственному бюджету от неуплаты налогов и акциза оценивается примерно до 30 млрд рублей в год.

Аналитики ранее спрогнозировали рекордный объем продаж шампанского в 2021 году. Он может составить 315 млн бутылок, или 5,5 млрд евро в денежном выражении.