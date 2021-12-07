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Сдерживавший «российскую агрессию» британец подвергся воздействию холодов и стал заикой

Политика
Сдерживавший «российскую агрессию» британец подвергся воздействию холодов и стал заикой
pixabay.com

Лондон, 7 декабря. Британский военный Чилеше Мвамба подал в суд на минобороны страны после своей командировки в Эстонию. Он заявил, что во время службы подвергся переохлаждению и стал заикаться, передает The Daily Mail.

Мужчина намерен добиться справедливости и подал иск на военный орган в Высокий суд Лондона. Он потребовал компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона долларов).

События, о которых рассказал 31-летний военный, произошли в 2017 году. Тогда Мвамбу отправили в Эстонию в рамках операции по «сдерживанию российской агрессии». Он находился на чужой территории в период с 10 ноября по 3 декабря. Тогда, по словам мужчины, на улице стояли «экстремальные морозы», из-за которых он перенес переохлаждение. Итогом стал посттравматический синдром и заикание.

На данный момент известно, что минобороны страны согласилось с доводами военного. Представители ведомства признали, что он получил обморожение по их вине. Однако ответственность за серьезные дефекты речи минобороны на себя не берет.

Согласно архивным метеосводкам, в тот момент температура не опускалась ниже минус четырех градусов. Кроме того известно, что Мвамба с детства страдал от легкого заикания.

Россия при этом неоднократно отрицала любые заявления Запада об «агрессии» с ее стороны. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие действия свойственны разве что международным организациям. Например, Североатлантический альянс во многих азиатских и африканских странах оставлял только выжженную землю и трупы мирных граждан.

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великобритания агрессия сдерживание
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