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Более 35 вагонов товарного состава сошли с рельсов в канадской Альберте

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 03:03
Происшествия
Более 35 вагонов товарного состава сошли с рельсов в канадской Альберте
pixabay.com  /  PD

Калгари, 7 декабря. Порядка 39 вагонов товарного состава сошли с рельсов в одной из крупнейших провинций Канады — Альберте. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил местный телеканал CBC.

Происшествие случилось недалеко от населенного пункта Энсайн на юго-восточном направлении провинции. Владельцем состава является компания Canadian Pacific Railway. Как передает CBC, в ряде цистерн ранее транспортировали опасные вещества, в том числе пропан и аммиак.

Утечек в результате аварии не обнаружено. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить уполномоченным органам.

Днем ранее на востоке Канады произошла авиакатастрофа с погибшими. Жертвами крушения легкомоторного самолета стали два человека.

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