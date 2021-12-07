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Автоэксперт Васильев перечислил основные правила вождения в гололед

Общество
Автоэксперт Васильев перечислил основные правила вождения в гололед
Невские Новости  /  Роман Мартынович

Москва, 7 декабря. Водителям следует снижать скорость машины, если под колесами есть лед. Так риск потери контроля над транспортом уменьшится, заявил автоэксперт Егор Васильев.

Скорость автомобиля должна быть на том уровне, чтобы была гарантия реагирования на поворот руля. В таком случае транспортное средство можно эффективно замедлить. При торможении на педаль нужно жать мягко и аккуратно, пишет «Прайм».

«Мощный газ на льду — это гарантированная пробуксовка, которая не даст вам возможность адекватно ускориться, поскольку активирует систему стабилизации. Так что газом работаем максимально аккуратно, не провоцируя скольжений ведущих колес», — посоветовал эксперт Васильев.

Зимой в снегопад и гололед рекомендуется прибегнуть к раннему торможению. Чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения, следует заране продумывать выполнение маневров, посоветовали эксперты.

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совет автомобиль васильев гололед
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