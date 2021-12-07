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Президент Аргентины Фернандес ревакцинировался российским «Спутником V»

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 02:37
Общество
Президент Аргентины Фернандес ревакцинировался российским «Спутником V»
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины

Буэнос-Айрес, 7 декабря. Аргентинский лидер Альберто Фернандес повторно привился препаратом от коронавируса «Спутник V» российского производства. Такое заявление сам президент сделал на своей странице в Twitter.

Фернадес впервые вакцинировался «Спутником V» в январе после того, как минздрав Аргентины дал добро на использование «Спутника V» для лиц старше 60-летнего возраста. Национальный лидер также призвал всех соотечественников, еще не прошедших полный этап вакцинации, не откладывать второй прием препарата.

«Сегодня я получил бустерную дозу "Спутника V" в рамках моей прививочной схемы», — написал он на своей странице.

Днем ранее аргентинские власти одобрили «Спутник Лайт» в качестве самостоятельной вакцины и бустера. Результаты исследований, обнародованные во многих странах по всему миру, подтверждают высокую безопасность и эффективность российского препарата.

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аргентина вакцинация Альберто Фернандес коронавирус Спутник V
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