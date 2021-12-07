Лидеры стран ЕС выступили за проведение переговоров по Украине в «нормандском формате»

Брюссель, 7 декабря. Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ высказались о необходимости возобновления переговоров по теме Украине в «нормандском формате». Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Соответствующие переговоры провел с лидерами европейских государств президент Франции Эммануэль Макрон. Представители стран обсудили напряженность отношений России и Украины, а также подчеркнули необходимость уважать суверенитет Киева. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

«В понедельник 6 декабря президент Франции (Эмманюэль Макрон) провел переговоры с главами государств и правительств формата "(НАТО) Квинт" ... обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Украина также станет одной из тем на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, стороны также обсудят вопросы кибербезопасности и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.