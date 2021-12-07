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Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко попал в лонг-лист номинантов «Оскара»

Общество
Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко попал в лонг-лист номинантов «Оскара»
flickr.com  /  Disney | ABC Television Group

Москва, 7 декабря. Российская лента режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошла в число претендентов на премию «Оскар». Картина включена в категорию «Лучший иностранный фильм».

Лонг-лист номинантов на премию «Оскар» опубликовала Американская киноакадемия 6 декабря. О выдвижении фильма «Разжимая кулаки» заявил председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай в октябре.

В номинации «Лучший иностранный фильм» представлены картины из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран. Голосование по ним продлится до 15 декабря. А 21 декабря Американская киноакадемия представит шорт-лист с 15 лентами.

Действие фильма «Разжимая кулаки» разворачивается на территории Северной Осетии. В центре сюжета оказывается семья Заура, который воспитывает детей в строгости. Он не знает границ между гиперопекой и любовью отца.

Еще одна драма режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» выиграла в номинации «Лучший фильм года» премии «Золотой единорог». Торжественная церемония вручения наград проходила в формате театрального шоу.

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Оскар кино номинация разжимая кулаки
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