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Подросток пострадал при лобовом столкновении «Логана» и «газели» под Тверью

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 02:10
Происшествия
Подросток пострадал при лобовом столкновении «Логана» и «газели» под Тверью
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Тверь, 7 декабря. Авария с участием грузовика и легковушки «Рено Логан» произошла в Краснохолмском районе Тверской области. В результате лобового столкновения двух транспортных средств травмы получил 11-летний мальчик, сообщили в ГАИ.

Авария произошла в районе дорожных работ на 179-м километре трассы Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна. На месте ДТП действует реверсивное движение и регулирование светофором. Как сообщили очевидцы, оба участника аварии двигались на зеленый свет навстречу друг другу, после чего уходили от столкновения на закрытую полосу.

При ДТП пострадал 11-летний пассажир «Рено». Мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Врачи диагностировали у подростка черепно-мозговую травму и рассечение мягких тканей лба.

В Тверской области неделей ранее произошла серьезная авария с погибшими. Жертвами столкновения легковушки и самосвала стали два человека.

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дтп полиция тверская область
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