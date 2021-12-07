Подросток пострадал при лобовом столкновении «Логана» и «газели» под Тверью

Тверь, 7 декабря. Авария с участием грузовика и легковушки «Рено Логан» произошла в Краснохолмском районе Тверской области. В результате лобового столкновения двух транспортных средств травмы получил 11-летний мальчик, сообщили в ГАИ.

Авария произошла в районе дорожных работ на 179-м километре трассы Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна. На месте ДТП действует реверсивное движение и регулирование светофором. Как сообщили очевидцы, оба участника аварии двигались на зеленый свет навстречу друг другу, после чего уходили от столкновения на закрытую полосу.

При ДТП пострадал 11-летний пассажир «Рено». Мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Врачи диагностировали у подростка черепно-мозговую травму и рассечение мягких тканей лба.

В Тверской области неделей ранее произошла серьезная авария с погибшими. Жертвами столкновения легковушки и самосвала стали два человека.