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Псаки: целостность Украины не является ключевым моментом внешней политики США

Политика
Псаки: целостность Украины не является ключевым моментом внешней политики США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 декабря. Белый дом официально не подтвердил, что территориальная целостность Украины входит в список ключевых внешнеполитических интересов США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующий вопрос был задан официальному представителю Белого дома на брифинге для журналистов. В ответ Псаки заявила, что территориальная целостность Украины является «целью глобального сообщества».

«Американским интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану», — подчеркнула Псаки.

В США уверены, что конфликт на Украине может быть предотвращен с помощью дипломатического урегулирования. Такое мнение выразил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, отметив, что необходимо придерживаться Минских соглашений. По его словам, реализация минских договоренностей является «приоритетом» для Вашингтона.

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белый дом псаки территориальная целостность украины
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