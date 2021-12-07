Псаки: целостность Украины не является ключевым моментом внешней политики США

Вашингтон, 7 декабря. Белый дом официально не подтвердил, что территориальная целостность Украины входит в список ключевых внешнеполитических интересов США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующий вопрос был задан официальному представителю Белого дома на брифинге для журналистов. В ответ Псаки заявила, что территориальная целостность Украины является «целью глобального сообщества».

«Американским интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану», — подчеркнула Псаки.

В США уверены, что конфликт на Украине может быть предотвращен с помощью дипломатического урегулирования. Такое мнение выразил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, отметив, что необходимо придерживаться Минских соглашений. По его словам, реализация минских договоренностей является «приоритетом» для Вашингтона.