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Губерниев высказался о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине со стороны США

Спорт
Губерниев высказался о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине со стороны США
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 7 декабря. Американские власти лишают себя возможности побывать на празднике, которым является Олимпиада, делая при этом хуже только себе. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США объявляют дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. При этом она отметила, что американские спортсмены отправятся на соревнование.

Журналист Дмитрий Губерниев в шутку заявил, что слышал о любви президента Байдена к биатлону, и рассчитывал не просто увидеть, а сделать интервью с Псаки по поводу спортсменки Клэр Иган. Комментатор признался, что не переживает по поводу дипломатического бойкота американских властей. Для него главное, что на соревнования приедут спортсмены из США.

«Да, дипломатический бойкот. Меньше народу — больше кислороду. Если Байден там будет разъезжать по верхнему кластеру, то наоборот, дороги перекроют. Главное, что на церемонии открытия будет Владимир Путин, он любит биатлон и приедет поддержать наших спортсменов», — передает слова Губерниева телеканал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин получил официальное приглашение на зимнюю Олимпиаду. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, решение о возможности такой поездки будет объявлено после согласования всех деталей.

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