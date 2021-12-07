Генсек ООН Гутерреш назначил американку Уильямс спецсоветником по Ливии

Нью-Йорк, 7 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о назначении представительницы США Стефани Уильямс на должность специального советника по Ливии. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Уильямс не заменит спецпосланника Яна Кубиша, который уходит в отставку, добавив, что в будущем она тоже не займет его место. При этом Дюжаррик не уточнил, будет ли назначена новая кандидатура.

«Она будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с региональными и международными игроками», — сказал он.

Ранее ООН решила не предоставлять места новым властям Афганистана в составе организации, которая в основном состоит из представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Такое решение вынес Комитет по проверке полномочий.

1 Организация запрещена на территории РФ.