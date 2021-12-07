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Онищенко посоветовал не отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса

Общество
Онищенко посоветовал не отказываться от новогодних мероприятий из-за коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 декабря. Отказываться от праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса и, в частности нового омикрон-штамма, необязательно. Об этом в беседе с ТАСС заявил заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что речь идет о россиянах, которые поставили вакцину. Поскольку они защитили себя и окружающих, они могут не ограничивать себя. Однако, по словам Онищенко, предпочтительнее все же на Новый год оставаться в кругу родственников и близких людей.

«Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее», — подчеркнул Онищенко.

Врач-эпидемиолог также объяснил, что новый омикрон-штамм менее опасен, чем другие мутации. По мнению Онищенко, на этот факт указывает то, что от «омикрона» не зафиксировали еще ни одной смерти.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова тоже порекомендовала встречать новогодние праздники по-домашнему. По ее мнению, это станет хорошей профилактикой заражения коронавирусной инфекцией.

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онищенко праздники новый год ограничения пандемия коронавирус
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