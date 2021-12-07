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Владелец «Трансконтейнера» Шишкарев сообщил долю перевозки в ценах различных товаров
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Владелец «Трансконтейнера» Шишкарев сообщил долю перевозки в ценах различных товаров

Экономика
Владелец «Трансконтейнера» Шишкарев сообщил долю перевозки в ценах различных товаров
Prt Scr youtube.com  /  RusHandball

Москва, 7 декабря. Чем тяжелее и объемнее перевозимый груз, тем больше на его итоговую стоимость влияет доставка. Об этом рассказал владелец группы «Дело», контролирующей крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России «Трансконтейнер», Сергей Шишкарев.

По его словам, в случае со смартфонами iPhone доля транспортных расходов составляет порядка 2-3%, а в цене холодильника уже около 5%. Шишкарев объяснил, что влияние средств, затрачиваемых на перевозку товаров, на их конечную стоимость, во многом определяется их габаритами. Об этом владелец «Трансконтейнера» рассказал в интервью РБК.

«Мы для себя вывели несложную формулу: чем тяжелее и объемнее груз, тем больше влияет стоимость перевозки на конечную стоимость товара», — сообщил Шишкарев.

Недавно российские предприниматели, заказывающие расходные материалы из Китая, пожаловались на задержки в поставках товаров. Это может привести к повышению цен на продукцию для отечественных потребителей.

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