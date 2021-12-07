МЧС предупредило жителей Чукотки об усилении ветра до 34 метров в секунду

Анадырь, 7 декабря. Ураганный ветер с порывами скоростью до 34 метров в секунду прогнозируется на побережье Чукотки во вторник. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным «Чукотского УГМС», 7 декабря на территории региона ожидается ветер западного направления со скоростью три–восемь метров в секунду с усилениями до 14 метров в секунду. На побережье он будет усиливаться до 34 метров в секунду.

«По данным "Чукотского УГМС", 7 декабря прогнозируется западный ветер 3-8 м/с с усилениями до 9-14 м/с. На побережьях морей порывы будут достигать 17-22 м/с, на побережье Чукотского моря - 22-27 м/с, с порывами до 29-34 м/с и метелью», — говорится в прогнозе.

Уже сейчас в Анадыре бушует непогода, из-за которой задержаны вылеты шести рейсов местных авиалиний. В городе наблюдается сильная пурга, которая ограничивает видимость.

Снежная погода прогнозируется на территории Москвы в ближайшие дни. Во вторник в столице ожидается сильнейший за всю послевоенную историю снегопад.