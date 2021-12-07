Бабушка Ивана Урганта получила «Звезду театрала» посмертно

Москва, 7 декабря. Народную артистку РСФСР Нину Ургант, бабушку известного шоумена Ивана Урганта, посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».

Торжественное событие прошло в Театре им. Вахтангова в Москве. Награда для Нины Ургант была передана заместителю художественного руководителя Александринского театра Игорю Троилину.

«Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила», — заявил президент премии Валерий Яков на открытии церемонии.

Зрители и лауреаты премии громкими овациями встретили объявление Ургант как победительницы в номинации. На экране был показан видеоролик, посвященный памяти советской артистки.

Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря 2021 года в возрасте 92-х лет. Церемония прощания с актрисой состоится 8 декабря в Александринском театре.