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Педикюр Галкина с персонажами Диснея вызвал недоумение у поклонников ведущего

Шоу-бизнес
Педикюр Галкина с персонажами Диснея вызвал недоумение у поклонников ведущего
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 7 декабря. Ведущий и шоумен Максим Галкин решил необычным способом отметить День рождения мультипликатора Уолта Диснея. Муж Аллы Пугачевой сделал педикюр с Микки Маусом и Гуфи, чем шокировал подписчиков.

Галкин опубликовал фотографию после посещения мастера по педикюру. На больших пальцах ног теперь красуются мультяшные персонажи. Но фотография ступней не вызвала широкого восторга у поклонников телеведущего.

«Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — подписал Галкин в Instagram.

Педикюр Галкина с персонажами Диснея вызвал недоумение у поклонников ведущего
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Восторг Галкина разделили не все поклонники. Некоторые признали, что любят телеведущего и творчество Уолта Диснея, но посчитали такой педикюр перебором. Другим вообще было неприятно смотреть на мужские ноги.

«Как-то не очень приятно смотреть. Пардон», — заявила подписчица.

«Скоро ни одного мужчины не останется. Сегодня еще и Баскова увидела с накрашенными ногтями. Одно расстройство», — отметила другая фанатка.

«Максим, не показывайте такие вещи. Алла Борисовна не любит такие вещи, вспомните, за что она выгнала Филиппа Киркорова», — посоветовала еще одна поклонница.

Юморист Максим Галкин признался в эфире шоу «Блеф» в игромании. Он выслушал участника программы Дмитрия Романова, который раньше страдал от этой зависимости, и заявил, что у ведущего был подобный опыт.

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галкин педикюр уолт дисней
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