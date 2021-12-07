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Российские фрегаты типа «Адмирал Горшков» вооружили новыми ракетами

Армия
Российские фрегаты типа «Адмирал Горшков» вооружили новыми ракетами
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 7 декабря. Многоцелевые фрегаты первого ранга типа «Адмирал Горшков» получили на вооружение новые управляемые зенитные ракеты. Об этом сообщили источники в Минобороны России.

Новый ЗРК «Полимент-Редут», установленный на кораблях, расширит боевые возможности флота. В частности, базовое средство обороны позволит фрегатам эффективно ликвидировать БПЛА, крылатые ракеты, воздушные и морские суда. Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что перевооружение зенитной системы также позволит сэкономить более мощные боеприпасы.

«Фрегату не надо будет тратить "Цирконы" или "Калибры" для уничтожения небольших боевых кораблей или катеров противника — их разумнее потопить зенитной ракетой "Полимент-Редута"», — заявил Болтенков.

Недавно фрегат 1-го ранга типа «Адмирал Горшков» проводил испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Белого моря. Снаряд успешно поразил условную цель и прошел тестирование.

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зрк адмирал горшков полигон-редут
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