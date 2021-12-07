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Банки России могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Общество
Банки России могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 7 декабря. Российским банкам планируют предоставить возможность получать сведения о супругах и детях потенциальных заемщиков. Соответствующие данные подтвердили представители крупнейших кредитных организаций.

Сообщается, что для этого планируется использовать инфраструктуру канала получения подтвержденных данных из госорганов с согласия россиян «Цифровой профиль». При этом, как сообщили в Минцифры, доступные в нем сведения в дальнейшем будут расширены. При помощи информации из ЗАГСов российские банки смогут более корректно оценивать кредитную нагрузку потенциального заемщика, что повлияет на размер одобряемой суммы, передают «Известия».

Соответствующее изменение стало необходимым после того, как штампы о браке и детях в паспортах российских граждан стали необязательными. Как отметили в Национальном совете финансового рынка, без этих данных невозможно корректно оценить платежеспособность заемщика.

Помимо этого, недавно российские банки увеличили среднюю максимальную ставку по вкладам до 7,21%. Речь идет о тех организациях, которым удается привлекать наибольший объем вложений.

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