Москва, 7 декабря. Вооруженные силы Украины пребывают в «моральном и идейном ступоре» и неспособны эффективно вести боевые действия. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Украинская армия 6 декабря отметила свой профессиональный праздник. За 30 лет вооруженные силы страны не только не смогли добиться значимых успехов, но и пришли в упадок, считает военный обозреватель «КП».

Баранец подчеркнул, что порядка 70 тысяч человек, проходивших службу по контракту, решили уйти из армии. Это указывает на то, что моральный дух ВСУ разлагается, а солдаты не готовы жертвовать собой ради Украины.

«Армия Украины сегодня с моральной и идейной точки зрения находится в некоем ступоре. Бойцы не очень-то хотят проявлять доблесть в уничтожении гражданского населения: стариков, детей, рабочих. Они прекрасно понимают, что их толкают на борьбу фактически с собственным народом», — сказал военный обозреватель «КП».

Недавно военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сообщил о возможных провокациях стран-участниц НАТО на границе с Белоруссией. По его мнению, военнослужащие Альянса занимаются разведкой территории у границ страны.