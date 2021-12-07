Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 00:55
00:44
Общество
Банки России могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков
00:40
Армия
Баранец назвал украинскую армию морально разложившейся структурой
00:38
Общество
Роспотребнадзор создаст электронный атлас с максимальной детализацией эпидобстановки
00:33
Политика
Депутат Шхагошев: США сделали Украину новым местом напряжения после ухода из Афганистана
00:30
Политика
Зеленский с Блинкеном обсудили предстоящий разговор Путина и Байдена
00:22
Политика
Пентагон: самолет США в Черном море не угрожал российскому авиалайнеру
00:09
Весь мир
Кошкин о санкциях Европарламента против России: подобные нападки нуждаются в справедливом ответе
00:02
Общество
Аналитик Федяков: «Россиянам не стоит ждать больших новогодних распродаж и скидок»
00:01
Происшествия
Мальчик получил травмы после ДТП с участием такси в Екатеринбурге
23:53
Политика
Переговоры Путина и Байдена пройдут по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Роспотребнадзор создаст электронный атлас с максимальной детализацией эпидобстановки

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 00:38
Общество
Роспотребнадзор создаст электронный атлас с максимальной детализацией эпидобстановки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 декабря. Ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают новую электронную карту. В ней будет отображаться надзор по инфекциям.

Согласно проекту Роспотребнадзора, электронный атлас соберет карты, которые отображают инфекции. Каждая из них будет соответствовать определенному заболеванию. Ведется работа по созданию подобного атласа по COVID-19, пишут «Известия».

Внутри электронного атласа будет представление информации с максимальной детализацией эпидобстановки вплоть до дома пациента. Как ответили ученые Роспотребнадзора, в картах будут представлены все зарегистрированные случаи заболевания. Они будут доступны по ссылке на сайте научного института.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насколько эта мутация опаснее «Дельты», пока точно неизвестно. Профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал граждан не поддаваться панике.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Роспотребнадзор создаст электронный атлас с максимальной детализацией эпидобстановки
коронавирус электронный атлас детализация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать