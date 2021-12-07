Роспотребнадзор создаст электронный атлас с максимальной детализацией эпидобстановки

Москва, 7 декабря. Ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают новую электронную карту. В ней будет отображаться надзор по инфекциям.

Согласно проекту Роспотребнадзора, электронный атлас соберет карты, которые отображают инфекции. Каждая из них будет соответствовать определенному заболеванию. Ведется работа по созданию подобного атласа по COVID-19, пишут «Известия».

Внутри электронного атласа будет представление информации с максимальной детализацией эпидобстановки вплоть до дома пациента. Как ответили ученые Роспотребнадзора, в картах будут представлены все зарегистрированные случаи заболевания. Они будут доступны по ссылке на сайте научного института.

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