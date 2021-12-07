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Депутат Шхагошев: США сделали Украину новым местом напряжения после ухода из Афганистана

Политика
Депутат Шхагошев: США сделали Украину новым местом напряжения после ухода из Афганистана
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 декабря. Соединенным Штатам после провала в Афганистане необходимо было найти новое место напряжения в мире, и они выбрали Украину. Об этом рассказал депутат Государственной думы Адальби Шхагошев.

По его словам, американским лоббистам нужно осваивать сотни миллиардов долларов для оборонной промышленности страны. Депутат объяснил, что раньше они тратили эти средства в Афганистане, однако теперь им нужно новое место для сосредоточения напряжения. В итоге США выбрали Украину, рассказал Шхагошев РИА Новости.

«Когда они проиграли в Афганистане, ушли оттуда, куда они тратили сотни миллиардов долларов, военному лобби необходимо было найти другое место напряжения в мире. Они выбрали Украину», — сообщил Шхагошев.

В последнее время западные СМИ активно публикуют сообщения о якобы намерениях России осуществить «вторжение» на Украину. Однако глава министерства обороны США Ллойд Остин уклонился от ответа на вопрос, считает ли он это возможным.

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украина сша госдума депутат напряжение шхагошев
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