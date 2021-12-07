Зеленский с Блинкеном обсудили предстоящий разговор Путина и Байдена

Киев, 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора согласовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном позиции перед переговорами с американским главой Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский поблагодарил США «за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны. Он также подчеркнул, что без участия Украины ни в коем случае нельзя решать вопросы по ней.

«Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и в координации», — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки рассказала о темах, которые буду обсуждать Путин и Байден. Основными вопросами станут кибербезопасность, двусторонние отношения и ситуация на Украине.