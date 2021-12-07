Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 00:55
00:44
Общество
Банки России могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков
00:40
Армия
Баранец назвал украинскую армию морально разложившейся структурой
00:38
Общество
Роспотребнадзор создаст электронный атлас с максимальной детализацией эпидобстановки
00:33
Политика
Депутат Шхагошев: США сделали Украину новым местом напряжения после ухода из Афганистана
00:30
Политика
Зеленский с Блинкеном обсудили предстоящий разговор Путина и Байдена
00:22
Политика
Пентагон: самолет США в Черном море не угрожал российскому авиалайнеру
00:09
Весь мир
Кошкин о санкциях Европарламента против России: подобные нападки нуждаются в справедливом ответе
00:02
Общество
Аналитик Федяков: «Россиянам не стоит ждать больших новогодних распродаж и скидок»
00:01
Происшествия
Мальчик получил травмы после ДТП с участием такси в Екатеринбурге
23:53
Политика
Переговоры Путина и Байдена пройдут по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский с Блинкеном обсудили предстоящий разговор Путина и Байдена

Политика
Зеленский с Блинкеном обсудили предстоящий разговор Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора согласовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном позиции перед переговорами с американским главой Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский поблагодарил США «за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны. Он также подчеркнул, что без участия Украины ни в коем случае нельзя решать вопросы по ней.

«Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и в координации», — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки рассказала о темах, которые буду обсуждать Путин и Байден. Основными вопросами станут кибербезопасность, двусторонние отношения и ситуация на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский с Блинкеном обсудили предстоящий разговор Путина и Байдена
путин зеленский переговоры байден блинкен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать