Пентагон: самолет США в Черном море не угрожал российскому авиалайнеру

Вашингтон, 7 декабря. Действия самолета-разведчика Соединенных Штатов над водами Черного моря не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что ситуации, при которых два самолета оказываются на одной высоте, происходят «тысячи раз» по всему миру. По словам Кирби, российские представители «гиперболизируют» произошедшую ситуацию, и никакого инцидента «не было». Об этом пресс-секретарь Пентагона рассказал во время выступления на брифинге.

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — сообщил Кирби.

Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить курс движения над Черным морем, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, маневры американских ВВС в регионе создают угрозу гражданской авиации.