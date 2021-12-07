Кошкин о санкциях Европарламента против России: подобные нападки нуждаются в справедливом ответе

Представители Европарламента должны на себе почувствовать ответную реакцию Москвы за санкции против граждан РФ, заявил в интервью международной редакции Федерального агентства новостей военный аналитик, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее корреспондент «Радио свободы»1 Рикард Джозвяк сообщил в Twitter-аккаунте, якобы Европарламент намерен утвердить резолюцию против «ЧВК Вагнера» и ввести персональные санкции в отношении трех россиян.

«Депутаты ЕС при первой же возможности готовы рассматривать любой повод для того, чтобы скомпрометировать Москву. В африканских странах успешно работают отечественные инструкторы. Их высоко оценивают власти ЦАР и Мали, с большим удовольствием отмечают мастерство специалистов и готовы заключать с ними взаимовыгодные контракты. Это естественно вызывает зависть и раздражение в Европе, где в общем-то осознают преимущества наших ребят. Поэтому там не могут согласиться с тем, что Черный континент, который они когда-то завоевали как колонию, сегодня разворачивается в сторону России», — заметил собеседник ФАН.

tvzvezda.ru / Prt Scr

По этой причине, как считает Андрей Кошкин, парламентарии ЕС готовы «наплевать на здравый смысл» и вводить ограничительные меры в отношении россиян, продвигающих интересы Москвы за рубежом.

«Вот мы и видим, как вводятся всевозможные рестрикции, которые, откровенно говоря, не имеют под собой никакого основания. Это выглядит как какое-то наказание. И конечно, подобного рода нападки, нуждаются в адекватном ответе со стороны России. Но внешнеполитическая траектория Москвы всегда сдержанная и нацелена на диалог, хотя это не всегда полезно для успешного выстраивания отношений», — подчеркнул эксперт.

Военный аналитик солидарен с реакцией главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, призвавшего МИД защитить соотечественников. Он также напомнил об инициативе главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, который подготовил заявления в ряд силовых ведомств РФ с требованием возбудить уголовные дела в отношении членов Европарламента.

Федеральное агентство новостей /

«Если коллективный Запад так недоволен, значит Россия все делает правильно. Тем не менее хотелось бы, конечно, чтобы и Европарламент ощутил тяжесть и ответственность за свои действия. Я думаю, что Шугалей и Иванов правы, но следует действовать жестче, симметрично применяя меры, ущемляющие права и свободы европейских политиканов, которые безответственно себя ведут по отношению к нашим ребятам», — заключил собеседник ФАН.

Ранее с критикой попыток ЕС ограничить влияние России на Черном континенте посредством санаций выступил независимый аналитик Роман Романов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.