Переговоры Путина и Байдена пройдут по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи

Москва, 6 декабря. Защищенную линию видеосвязи, по которой пройдет беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, разработали еще во времена созидательных отношений между двумя государствами, однако она бездействовала. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что за последние два года видеоконференции стали привычкой, в связи с чем и «решили задействовать эту линию». По его словам, по такому каналу возможно вести диалог на самые закрытые темы.

«Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами», — заявил Песков в интервью RT.

В преддверии диалога лидеров двух стран Белый дом заявил, что Байден не будет «грозить пальцем» Путину. В своем заявлении американская администрация также подчеркнула, что готова поддержать дискуссию между Россией и Североатлантическим альянсом.