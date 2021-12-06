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Переговоры Путина и Байдена пройдут по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи
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Переговоры Путина и Байдена пройдут по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи

Политика
Переговоры Путина и Байдена пройдут по ранее бездействовавшей закрытой линии видеосвязи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 декабря. Защищенную линию видеосвязи, по которой пройдет беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, разработали еще во времена созидательных отношений между двумя государствами, однако она бездействовала. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что за последние два года видеоконференции стали привычкой, в связи с чем и «решили задействовать эту линию». По его словам, по такому каналу возможно вести диалог на самые закрытые темы.

«Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами», — заявил Песков в интервью RT.

В преддверии диалога лидеров двух стран Белый дом заявил, что Байден не будет «грозить пальцем» Путину. В своем заявлении американская администрация также подчеркнула, что готова поддержать дискуссию между Россией и Североатлантическим альянсом.

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путин песков переговоры байден
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