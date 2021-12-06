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Польша обвинила «Газпром» в монополизации на фоне максимальных поставок топлива в страну

Политика
Польша обвинила «Газпром» в монополизации на фоне максимальных поставок топлива в страну
2qm.ru  /  Борис Гришин

Москва, 6 декабря. Правительство Польши обвинило «Газпром» в намеренном занижении поставок топлива в страну, в то время как сама Варшава получает достаточное количество газа. В ноябре транзит вырос до максимального значения.

Польские власти также выступили с призывом к Еврокомиссии о проведении антимонопольного расследования по отношению к российской компании. Еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что ведомство уже ведет следствие.

«Вопрос о "Газпроме" и его действиях, нарушающих антимонопольные правила, не получил ответа», — заявила министр энергетики Польши Анна Москва.

Одновременно с этим объем поставок газа в Польшу вырос до максимальных значений за последние два года. Об этом свидетельствуют данные операторов ГТС стран ЕС (ENTSOG) и «Оператора ГТС Украины».

Недавно украинский «Нафтогаз» рапортовал о пятикратном увеличении стоимости природного топлива для населения. Согласно новой ценовой политике компании, потребители закупают газ по 47 гривен (127 рублей) за 1 кубометр.

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польша газ транзит
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