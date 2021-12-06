США видят дипломатический путь разрешения конфликта на Украине

Вашингтон, 6 декабря. Конфликт на Украине не является неизбежным и может быть разрешен дипломатическим путем, считают в США.

Руководство Пентагона провело совещание с военным командованием, обсудив обстановку на российско-украинской границе. Американские военные во время встречи заявили, что видят возможность дипломатического урегулирования ситуации с помощью реализации минских договоренностей.

«Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение Минских соглашений. Это наш приоритет», — отметил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Вашингтон ранее заявил о готовности поддержать Киев в случае обострения ситуации на границе страны. Вместе с этим в Москве считают обычной пропагандой сообщения западных СМИ о якобы готовящемся российском «вторжении» на территорию Украины/