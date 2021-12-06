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Отец арестованного помощника Курпатова попросил генпрокуратуру и СКР вмешаться в дело

Общество
Отец арестованного помощника Курпатова попросил генпрокуратуру и СКР вмешаться в дело
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 декабря. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин должны вмешаться в ход следствия по делу арестованного Алексея Иевского. С таким призывом выступил отец задержанного Константин Иевский.

Заключенного под стражу подозревают в краже автомобиля Porsche у известного психотерапевта Андрея Курпатова, у которого арестованный работал в качестве помощника. Также отец задержанного обратился к председателю правления Сбербанка Герману Грефу с просьбой обратить внимание на поведение Курпатова, который возглавляет лабораторию нейронаук корпорации.

«Так какими принципами руководствуется Андрей Курпатов, когда из гражданского спора о подарках по его звонку рождается уголовное дело?» — написал отец задержанного в открытом письме.

Ранее петербуржцы создали коллективное прошение «Спасите Алексея Иевского от Андрея Курпатова», в котором попросили генпрокуратуру прекратить уголовное дело в отношении Иевского. В петиции также указана просьба о проведении тщательной проверки действий Курпатова.

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уголовное дело курпатов иевский
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