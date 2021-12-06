Американский учитель попал в СИЗО после попытки использовать марихуану

Москва, 6 декабря. Гражданин Соединенных Штатов Марк Фогель, в прошлом работавший учителем истории, оказался в московском СИЗО-5 по обвинению в контрабанде марихуаны. Об этом рассказал член Общественной Наблюдательной Комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

Фогель был учителем истории в одной из московских англоязычных школ. Как сообщил Хуруджи, лично посетивший изолятор с проверкой, обвиняемый настаивает на том, что марихуана была «медицинской», передает RT.

«В четырехместной камере мы обнаружили американца Марка Фогеля, который рассказал, что в августе 2021 года его арестовали в Москве за провоз 17 г марихуаны», — сообщил Хуруджи.

На данный момент Фогель содержится в четырехместной камере с телевизором. По словам Хуруджи, американцу повезло с соседями, поскольку «они владеют английским языком, и вообще интеллигентные люди».

Ранее подростка, который планировал совершить нападение на школу в Волгограде, отправили в СИЗО. Юноша также обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатки.