Политолог Романов о давлении Европарламента на Россию: Москва должна ответить контрсанкциями

Если Российскую Федерацию пытаются выдавить с территории Африки, вводя против ее граждан санкции, то ответ Москвы должен быть жестким и симметричным, заявил независимый политический аналитик Роман Романов. Эксперт прокомментировал возможность принятия Европарламентом пакета ограничительных мер против жителей РФ в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей.

Ранее представители ЕС выпустили проект резолюции и призвали наложить рестрикции на сотрудников «ЧВК Вагнера», которым приписали нарушения. Но по давно сложившейся традиции не привели никаких доказательств.

«Нужно понимать, что Европейский союз и Европарламент будут в любом случае отстаивать свои коллективные интересы, в том числе и в Африке. Поэтому ЕС чрезвычайно важно выдавить наше политическое, экономическое и военное влияние из региона. То есть вводя санкции против россиян, которые занимаются миротворческой деятельностью на Черном континенте, Европа пытается сократить возможности Москвы участвовать в событиях, разворачивающихся на материке», — объяснил Романов.

Федеральное агентство новостей /

При этом собеседник ФАН поддержал обращение главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея к руководителю МИД Сергею Лаврову с призывом защитить граждан РФ.

«Важно понимать, что предложение Шугалея, по своему посылу верно: если на нас давят, то мы должны отвечать тем же. Речь ведь здесь не о каких-то правах человека… Европа и США часто используют риторику общегуманитарного характера с одной простой целью — давить на другие государства и проталкивать свои национальные и надстрановые интересы», — продолжил политолог.

С похожей инициативой также выступил Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, который подготовил заявления в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России о возбуждении уголовного дела в отношении членов Европарламента, оклеветавших отечественных специалистов.

pixabay.com / pixabay.com

«Под предлогом гуманитарной миссии нашу страну банально пытаются вытеснить из региона, а людей, которые являются проводниками ее влияния, наказать. Именно поэтому Москва должна продемонстрировать миру и Европе, что у нас тоже есть свои интересы. А, если там пытаются воевать с нашими гражданами, то пусть ждут более жесткого ответа. Но я бы предложил не просто обращаться в СК и Генпрокуратуру, а начать давить по линии Министерства иностранных дел или по принятию общегосударственных актов. Если против наших парней вводят санкции, то давайте точно также ответим санкционными ограничениями против членов ЕС, которые пытаются давить на нашу внутри- или внешнеполитическую линию», — заключил Роман Романов.

Ранее на неправомерные обвинения Европарламента отреагировали депутат Госдумы Виталий Милонов и политолог Иван Аркатов.